Projet d'aéroport Les riverains de Nantes Atlantique veulent être entendus

0

Les riverains de l’aéroport actuel mettent en avant les nuisances subies pour souligner l’urgence du transfert.

Ce matin, place du marché, à Bouguenais-Les Couets. À l’appel du Coceta (*) de Saint-Aignan de Grand Lieu, une soixantaine de personnes sont rassemblées pour dévoiler une stèle « aux victimes inconnues de Nantes Atlantique ».

Toutes les 5-6 minutes, un avion en phase d’atterrissage survole l’attroupement. Tendus à bout de bras, deux sonomètres mesurent le bruit des réacteurs : 86 décibels. « Théoriquement, on ne devrait pas dépasser dix impacts à 70 dB par jour. On est très largement au-dessus », explique Henri Jover.

Membre du Coceta, ce médecin s’est fait l’interprète des riverains de Nantes Atlantique pour exprimer leur ras-le-bol. « Petit à petit, les avions de cet aéroport enclavé détruisent nos vies ». Et d’égrainer la longue liste des effets du bruit sur la santé : troubles du sommeil, fatigue, anxiété, hypertension, risques d’infarctus et d’AVC… "Cet aspect santé a toujours été négligé. C’est pourtant l’un des points, avec la sécurité, qui justifie l’urgence du transfert de Nantes Atlantique", souligne Joël Sauvaget, du Coceta.

(*) Collectif citoyen engagé pour le transfert de l'aéroport

Plus d'informations dans Presse Océan vendredi