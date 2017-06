Projet d'aéroport Médiateurs : Bruno Retailleau dénonce "une mascarade"

0

Le président (LR) de la Région dénonce la nomination de Gérard Feldzer, un proche de Nicolas Hulot, en tant que médiateur sur le dossier Notre-Dame-des-Landes.

Dans un communiqué publié sitôt connu le nom des trois médiateurs désignés par le gouvernement pour tenter de déminer le dossier NDDL, le président (LR) de la Région a dit sa « stupéfaction » à l’annonce de la nomination de Gérard Feldzer, "opposant notoire à l’aéroport du Grand Ouest, ancien directeur de campagne de Nicolas Hulot en 2006-2007 et ancien Conseiller régional d'Île-de-France sur la liste Europe écologie-Les Verts", un parti qui "soutient officiellement l’occupation illégale de la ZAD et a remis en cause le résultat de la consultation démocratique du mois de juin dernier".

« Le minimum que l’on était en droit d’attendre dans cette médiation, c’est que les médiateurs soient neutres et objectifs. A l’évidence, tel n’est pas le cas, bien au contraire : cette médiation est une mascarade car ce médiateur est un militant », poursuit Bruno Retailleau

Un avis partagé par Philippe Grosvalet, président (PS) du Département, pour qui « les profils des trois médiateurs ne garantissent ni l’impartialité, ni l’indépendance de leur mission »,

« Sans éclairage du Premier ministre d’ici là », les deux élus ont d'ores et déjà annoncé qu’ils ne se rendraient pas à la réunion prévue mardi prochain à Matignon, pour lancer la médiation.