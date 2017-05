Réactions Malgré la défaite, les militants du FN veulent rester positifs

0

L’ambiance était plutôt calme dimanche soir, au local du Front national à Orvault. Quelques minutes, avant l’annonce des résultats, ils n’étaient qu’une petite trentaine de militants à avoir fait le déplacement jusqu’à la permanence.

La plupart le disent du bout des lèvres mais cette défaite, ils l’avaient senti venir. « La dynamique s’est enrayée depuis quelques jours. Le débat a beaucoup joué. Je pense que le débat a beaucoup joué. Les gens attendaient mieux de Marine, c’est elle qui avait le plus d’expérience. Elle a été plus dans l’attaque, que dans la proposition mais bon… Maintenant, l’étape décisive, ce sont les législatives. Le but c’est clairement de fidéliser les électeurs qui nous ont rejoints pendant ce second tour », analyse Amaury, 24 ans.

Les cœurs sont lourds et les esprits résignés, mais on est très loin de la soupe à la grimace et des larmes de crocodiles...

