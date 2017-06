Réactions Victoire nette pour Yves Daniel (REM) dans la 6e circonscription

0

Yves Daniel, député socialiste élu en 2012, conservera bien son siège dans la 6e circonscription de Loire-Atlantique. Il a été élu sous l'étiquette la République en Marche avec 61,79% des suffrages, face à Alain Hunault (LR-UDI). "Je suis réélu, je suis très heureux. C'est ma réussite certes, mais c'est surtout une réussite collective, a rappelé l'ex-agriculteur de 62 ans. Je suis très heureux de ma réélection mais il faut noter qu’il y a eu une forte abstention dans ma circonscription (55,92 % des voix) et que les votes blancs sont nombreux (8,18 % des inscrits). Cela veut dire quelque chose, il va falloir faire un gros travail de pédagogie. » Toutefois, il se réjouit des changements qui s’annoncent : "Depuis 2012, je rêvais de faire de la politique autrement et là, je vais pouvoir le faire. Je retourne à l’Assemblée avec un enthousiasme renouvelé. C’est presque comme un rêve qui se réalise."

De son côté, le maire de Châteaubriant, Alain Hunault, arrive premier dans sa ville avec 50,38 % des voix. Dans un communiqué, il "remercie les électeurs et électrices qui nous ont accordé leur confiance à moi-même et Nathalie Poirier" et "les Castelbriantais qui ont dans ce contexte très difficile m’ont permis d’être en tête à Châteaubriant". Il a aussi féliciter Yves Daniel "dont l’élection confirme le raz-de-marée national en faveur de La république en marche. Je respecte le choix des électeurs de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Il a reçu beaucoup de confiance. On lui demandera beaucoup de résultats."