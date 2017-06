Région 840 000 habitants de plus en 2050

0

Si les tendances démographiques récentes se poursuivent, les Pays de la Loire devraient compter 4,5 millions d'habitants en 2050, soit 840 000 habitants de plus qu'en 2013. Les projections de l'Insee prévoient en effet le maintien d'une croissance démographique dynamique dans la région qui serait alors la première région métropolitaine en termes de taux de croissance, devant l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. L'analyse met en évidence trois éléments majeurs. Elle souligne un léger tassement de la croissance démographique : + 0,56 % en moyenne chaque année jusqu'en 2050 contre + 0,84 % entre 2008 et 2013. Elle note le vieillissement de la population avec l'arrivée aux âges avancés de la génération baby-boom puisque, selon le scénario central, la part des 65 ans ou plus atteindrait 28 % en 2050, soit 10 points de plus qu'en 2013. Et elle confirme l'attractivité de la Loire-Atlantique qui contribuerait pour plus de la moitié à la croissance régionale (+ 445 000 habitants entre 2013 et 2050).