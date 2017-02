Région Présidentielle : Jacques Auxiette rallie à son tour Emmanuel Macron

2

Jacques Auxiette juge la situation politique "invraisemblable" et annonce aujourd'hui qu'il votera Emmanuel Macron au 1er tour de l’élection présidentielle ».

Jacques Auxiette, ancien président socialiste de la Région des Pays de la Loire, a fait connaître aujourd’hui sa position pour l’élection présidentielle. Tout comme l'a fait hier le centriste François Bayrou, ou l'ex député EELV devenu candidat à la primaire de la gauche, François de Rugy, ou encore aujourd'hui le maire d'Orvault, Joseph Parpaillon, Jacques Auxiette se rallie lui aussi à la candidature d'Emmanuel Macron pour le 1er tour de l'élection présidentielle.

« Nous sommes dans une situation politique invraisemblable. La victoire de l’extrême-droite, hier un danger, est devenue une possibilité. Et la seule alternative possible serait François Fillon. Je ne peux m’y résoudre. Ancien Président de la Région des Pays de la Loire, j’ai battu François Fillon en 2004. Je sais le peu de considération qu’il porte à l’action publique. Je sais aussi que son lieutenant Bruno Retailleau expérimente, ici, depuis un an le programme radical qu’ils veulent imposer à la France. Les décisions idéologiques et les purges aveugles se succèdent. Elles concernent les territoires, les lycées publics, le soutien à la jeunesse, la culture. Et que dire de la suppression pure et simple de la formation pour plus de 6000 demandeurs d’emplois !

Face à cette sinistre alternative, Benoît Hamon apporte quelques idées neuves, mais il est illusoire de croire qu’elles puissent être majoritaires dans le pays. Et les accords de boutique avec Europe Ecologie, dont les ligériens notamment feront les frais, n’y changeront rien.

Pour éviter le duel entre extrême-droite et droite extrême, les gens raisonnables, ceux qui aspirent sincèrement à gouverner le pays, doivent se rassembler. Sincères dans leur volonté d’agir pour l’intérêt général, et rassemblés sur des grands principes, ils sauront taire des divergences secondaires, parfois issues simplement des postures de leurs formations politiques d’origine.

C’est la démarche que propose aujourd’hui Emmanuel Macron. Elle n’est pas facile. Je la soutiens, et je voterai pour Emmanuel Macron dès le 1er tour de l’élection présidentielle. »