Région Premier ministre LR nommé : "une stratégie dangereuse" selon Retailleau

"Une stratégie dangereuse" : le président (LR) de la région Pays-de-la-Loire n'est pas tendre avec le nouveau président de la République concernant sa nomination aujourd'hui d'un Premier ministre de sa famille politique.

Bruno Retailleau estime qu'Emmanuel Macron, en agissant ainsi, souhaite d'abord déstabiliser les électeurs. "Le choix du premier ministre n’est pas surprenant. Il illustre la méthode qu'Emmanuel Macron a lui-même exposé dans le reportage sur sa campagne diffusé à la télévision. Il s’agit plus de brouiller les cartes et de gêner l’opposition que de rassembler. Il s’agit d’affaiblir la droite avant les élections législatives. Il s'agit de déstabiliser les électeurs" écrit-il.

Affaiblir la droite avant les élections législatives

"Cette stratégie est dangereuse car les extrêmes ne peuvent pas avoir le monopole de l’opposition et la tentative d’E. Macron d’instituer de nouvelles fractures essentiellement basées sur les extrêmes n’est pas souhaitable. Tous les français adhèrent aux objectifs de prospérité et de confiance annoncés par le nouveau Président. Mais pour y parvenir E. Macron devra sortir du flou et de l’ambiguïté qui caractérisent son programme.

Le changement pour le changement, le ni droite ni gauche, ne disent en réalité que peu de choses sur le projet que E. Macron souhaite et sera en mesure de mener. Or la France a besoin de réformes ambitieuses, elle a besoin d’une majorité réformatrice qui assume pleinement une rupture avec le quinquennat précèdent.

Plus il y aura de députés LR élus en juin à l’Assemblée nationale plus la France pourra se réformer et trouver le chemin du changement."