Religion Le jeu à la Nantaise inspire l'évêque de Nantes

Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes, dresse un tableau très riche des mouvements d'Église qu'il côtoie chaque jour. Et se confie sur sa méthode.

Encourager chacun à prendre sa place dans l'Église tout en considérant les nouveautés de l'époque. C'est le défi permanent du diocèse de Nantes. Comme d'autres institutions locales savent le faire, il y répond le plus souvent par l'application d'un « jeu à la Nantaise » qui place autour de la table des représentants de tendances pas toujours compatibles et les invite à en tirer une analyse commune capable d'orienter son action et celle de ses 70 paroisses. À l'exemple du conseil pastoral et des groupes de paroles.

« Une sorte de vérité symphonique »

Dans une longue interview, Mgr Jean-Paul James se livre sur les changements : « Nos rangs se clairsèment mais nous bénéficions, quand même, de la démographie positive de la région et de l'arrivée des communautés nouvelles » : sur les différences de sensibilités qui « existent depuis toujours. Ce qui est important, c'est ce que dit François : l'unité est majeure sur le conflit. » Et sur son rôle : « J'ai le souci d'encourager les gens à prendre leur place dans la vie de l'Église. Il y a une sorte de vérité symphonique. Comme à la Folle Journée, il y a besoin d'un chef d'orchestre ».

