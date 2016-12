Repas de réveillon Nos lecteurs mettent leurs recettes sur leur 31

0

A l'heure de célébrer le passage à la nouvelle année, chacun prépare de bons petits plats en famille ou entre amis. Des lecteurs ont ainsi répondu à notre appel et proposé des recettes de leur composition. Si les idées vous manquent à quelques heures de clore l'année 2016, profitez de ces précieux conseils qui mettent déjà en appétit.

La recette de Marie

Entrée

Feuilletés au foie gras accompagné de poires

2 poires

200g de foie gras mi-cuit

1 pâte feuilletée

beurre, sel, poivre

Étaler la pâte. Faire 4 ronds avec un bol. Cuire au four à 175 °. 10 à 15 min. Surveiller la cuisson.

Peler les poires, faire des quartiers moyens et les faire caraméliser dans du beurre et un peu de sucre avant de réserver au chaud.

Prendre les feuilletés et les séparer en deux. Préparer les 4 assiettes chaudes mettre un rond de feuilletée dans chaque assiette et disposer 3 ou 5 morceaux de poire encore chaude puis le foie gras (environ 600 gr) et de la pâte feuilletée agrémentée d'une feuille de salade à votre choix.

------

Plat de poisson

Cocotte de soles aux langoustines et noix St jacques sauce bisque

Pour 4 personnes

4 filets de sole

200gr de filets de saumon

8 langoustines

10 St Jacques

5o gr de crème liquide 35%.....2 blancs d oeuf

sel poivre beurre, ciboulète

Faites lever les filets par votre poissonnier. Séparer les jaunes des blan, couper le saumon en dés, les mettre dans bol robot. Ajouter sel, poivre et les blancs d'oeufs : mixer pour obtenir une consistance de mousseline.

Verser dans un saladier et ajouter tout doucement la crème.

Décortiquer les langoustines et conserver les carcasses pour la sauce. Conserver quelques pinces et 4 langoustines pour la décoration.

Couper les queues de langoustines en petits morceaux de 1 cm. Mélanger la farce et mettre en poche à douille sans embouts.

Beurrer les ramequins y mettre le filet de sole en rond et remplir de mousseline

Mettre au four à 75°c chaleur tournante pendant 50 minutes.

Dans une poêle faire revenir les noix de St-Jacques ainsi que langoustines environ 1 minute.

Démouler les ramequins dans chaque assiette et décorer de 2 noix et langoustines, un brin de ciboulette , une patte de langoustine et mettre un peu de bisque fait avec la carcasse de langoustine.

Sel, poivre, vin blanc, bouquet garni, laisser mijoter une demi-heure.

Passer au chinois et ajouter un peu de crème.

Passer le tout au chinois

------

Dessert

Pêche Melba revisitée et son sorbet au fromage blanc.

Sorbet fromage blanc

1 pomme, 1 poire, 1mangue

Tuiles dentelles à l'orange

230 gr de sucre

500gr de framboises

50 gr de farine

1 orange en jus... 100 gr de beurre

papier cuisson





Faire les tuiles. Réunir tous les ingrédients sauf beurre.

Mélanger au fouet, ajouter le beurre fondu et mettre au frais (Peut être fait la veille)

Prendre papier cuisson. Déposer 4 cuillères à soupe. Cuire à 170° 7 à 10 minutes. Dès la sortie du four, les rouler en cônes et les laisser refroidir.

Eplucher les fruits. Les couper en dés. Les sucrer si nécessaire. Mixer les framboises et filtrer

Dresser un grand cercle de fruits, y déposer une grosse cuillère de sorbet.

Y piquer un cône de dentelle et devant les invités y verser le coulis de framboises.









La recette de Lucette

Ingrédients pour 4 personnes

8 tranches de saumon fumé - 2 boites de crabes au naturel - 1 pomme verte - 1 échalotte - 1 bouquet d'aneth -4 brins de ciboulette - 100 gr de crème fraiche -1 citron - sel et poivre

1 Découpez 12 disques dans les tranches de saumon fumé à l'aide d'un emporte pièce. Hachez finement les chutes.

2 Egouttez et effilochez la chair de crabe. Lavez la pomme, ouvrez la et retirez en le coeur et les pépins. Puis, rapez la dans une jatte en la citronnant aussitot.

3 Pelez et hachez l'échalotte. Effeuillez et ciselez finement l'aneth (reéserver quelques pluches pour la décoration) et la ciboulette.

Mélangez les miettes de crabe, les chutes de saumon, l'échalotte, l'aneth, la ciboulette avec la crème fraiche et la pomme.

Salez et poivrez.

4 Montez les mille feuilles : poser un disque de saumon dans le fond d'un emporte pièce, recouvrez de mélange au crabe. Posez un disque de saumon et montez un autre étage identique. Terminez par un cercle de saumon. Décorez d'aneth et recommencez pour chaque assiette. Otez les cercles et servez.





La douceur de Lucette

Des chocolats maison pour accompagner le dessert

200 gr de pralinoise

200 gr de chocolat noir patissier

35 gr de beurre doux

8 crèpes dentelle

Faire fondre le chocolat et le pralin au bain marie. Ajouter le beurre. Incorporez les crèpes dentelles écrasées a l'aide d'une cuillère.

Remplir les petites alvéoles d'un moule et laisser 4 heures au frigo.

Le commentaire de Lucette : " Nous étions 10 personnes à Noël et mes petits enfants ont adoré."

A vous de jouer et bon réveillon du 31.