Réveillon Photographiez-vous et contribuez à l'œuvre posthume de Guy Durand

0

Après la chute du Mur de Berlin en 1989, le photographe manceau Guy Durand, décédé brutalement en mars dernier, avait commencé un grand projet artistique.

Le 31 décembre 1989, il s'était rendu en Allemagne pour saisir le passage à la nouvelle année dans cette ville marquée par un tel événement. Chaque année par la suite, il est allé photographier la nuit de la Saint-Sylvestre dans un pays ayant connu une forte actualité au cours de l'année s'achevant.

Une série de clichés aux quatre coins de la planète qu'il intitulait « En ces nuits où hier meurt demain... »

Des photos que ses proches veulent désormais publier dans un ouvrage.

Pour achever son travail, sa femme et ses filles lancent un appel à tous pour se photographier le soir du réveillon « que ce soit au Mans, à Nantes, Paris, New York, Cap Town ou La Havane » et poster ensuite la photo sur le mur Facebook « Guy Durand photographe ».