Rezé Au Chronographe, les enfants invités à faire parler la terre

0

Pendant les vacances scolaires, le Chronographe, centre d’interprétation archéologique métropolitain du site de Saint Lupien à Rezé, propose des ateliers pour enfants sur le thème de l’archéologie, les mercredi, jeudi et vendredi après-midi, à 15 h 30. Un atelier « faire parler la terre » est proposé cette semaine.

La terre cuite est le plus ancien matériau artificiel de construction. Cet atelier propose aux enfants de s’initier à la céramique, en façonnant eux-même des objets en terre cuite, du type : briques, tuiles, carreaux… Ces objets seront ensuite séchés, puis cuits dans un four de poterie qui sera installé au Chronographe pendant les Journées Nationales de l’Archéologie les 17 et 18 juin prochains.

Cet atelier préfigure la prochaine exposition qui sera proposée au Chronographe à partir du 17 juin : « Terra Incognita, Briques & tuiles, Matière(s) à bâtir».



Ateliers accessibles à partir de 6 ans. Sur réservation au 02 52 10 83 20 ou sur inscription le jour même à l’accueil du Chronographe, places limitées. Durée : 1h30 environ. Tarif : de 2€50 à 6€. Renseignements : ici