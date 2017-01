Rezé Centrale thermique : le collectif lance une étude toxicologique

0

Le collectif opposé à la centrale thermique entre Bouguenais et Rezé va mener une étude toxicologique.

Les riverains de Rezé et de Bouguenais ne désarment pas. Opposés à la centrale récemment mise en place, ils viennent de « prendre en contact avec des toxicologues pour mettre en place une étude pluriannuelle afin de mesurer les impacts de la pollution générée par la Centrale Californie sur les enfants et les adultes ».

Selon le collectif, un panel comprenant adultes, enfants, personnes âgées est en cours de constitution afin d'en savoir plus sur les impacts de la chaufferie sur la qualité de l'air. Prélèvement de cheveux et prise de sang deux fois par an seront réalisés.

L'article complet à lire dans le journal Presse Océan du samedi 21 janvier