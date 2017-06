Rezé Grands excès de vitesse sur la route de Pornic

0

Ce n'est plus un secret. Les policiers nantais se postent très régulièrement le long de la RD 723, à Rezé, la fameuse route de Pornic qui longe le centre commercial Atout Sud. Sur cette portion limitée à 70 km/h, les usagers ont la dangereuse habitude de se lâcher sur l'accélérateur. Exemple encore vendredi en début d'après-midi. En une heure et demie de contrôle, les policiers ont recensé 19 excès de vitesse dont quatre dépassements de plus de 40 km/h. Pour ces quatre automobilistes contrôlés entre 119 et 124 km/h, une première sanction est tombée immédiatement : rétention du permis de conduire. La suite se jouera avec la justice. En prime, les policiers ont également dressé une contravention pour alcoolémie et pour un défaut de permis.