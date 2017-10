Rezé La fête du quai Léon-Sécher ce week-end

0

La fête du quai Léon-Sécher mêle animations musicales, spectacles de rue, jeux pour enfants et balades en bateaux... ce week-end à Rezé.

"En 1996, à l’initiative d’un habitant du quai, une collecte de documents et de photos sur l’histoire du quartier est organisée. L’exposition qui en résulte, accompagnée par quelques animations musicales, donne naissance à la première Fête du quai Léon-Sécher", explique la ville de Rezé.

Cette année le thème retenu est : le Noir et blanc. Scénographie et art graphique, jeux géants, exposition de photos et autres propositions au code couleur identique habilleront les bords de la Sèvre. Un fil rouge décliné sous toutes les coutures. "Et pour dire, même les animaux de la Ferme de Galinette, installés au chemin-Bleu, joueront le jeu !", promet le centre socioculturel Jaunais Blordière.

Au programme : concerts sous chapiteau (Trio Cover Deluxe, les Kervegan’s, Audrey Lopes et Soul Streets) et à la scène des marronniers : les Flonflons d’Helmut et Ernesto Washington. Spectacles de rue (Lombric Spaghetti et Pris en Flag’) et autres animations tout public (sérigraphie, jeux, manège, chants…), sans oublier le nautique, comme toujours au coeur de la fête avec ses balades sur la Sèvre...

PRATIQUE : entrée gratuite via le quai Léon Sécher et le Chemin Bleu (rue Bonamy fermée). Ouverture de 15h à 0h30 le samedi et de 10h30 à 18h30 le dimanche.