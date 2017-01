Rezé La foule à l'heure au Chronographe

0

"Merci d'avoir patienté plus de 2 000 ans", disait la pub pour le Chronographe. Les amateurs d'archéologie et autres curieux n'ont pas attendu… plus d'une journée : ils se sont déplacés en masse dès hier avec une jauge initiale dépassant les espérances les plus optimpistes, établie peu après 18 h à 1 700 visiteurs.

Il faut croire que l'histoire de Ratiatum, l'ancêtre de Rezé, et de Saint-Lupien, où se sont concentrées les fouilles qui ont donné vie à ce centre d'interprétation archéologique métropolitain (les vestiges d'une nécropole, exhumés près de la place Viarme, y sont aussi exposés), passionne les Rezéens commes les Nantais en général, qui peuvent encore profiter des nombreuses animations inaugurales ce dimanche de 14 h à 18 h, puis visiter le musée gratuitement jusqu'au 26 février.

A lire aussi ce dimanche 29 janvier dans les colonnes de Presse Océan, ou dans sa version numérique en cliquant sur ce lien.