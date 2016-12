Rezé La piscine municipale rouvre le mardi 3 janvier

0

Enfin ! La piscine municipale Victor Jara, fermée pour cause de travaux, rouvre ses portes le mardi 3 janvier.

Les usagers vont pouvoir découvrir leur équipement modernisé avec de nouvelles activités et des horaires étendus. " Pour fêter sa réouverture, la piscine sera gratuite la première semaine de janvier" annonce la mairie.

Pour rappel, la ville devait rouvrir les bassins le 7 novembre. Mais, suite aux opérations de remise en eau réalisées du 21 au 26 octobre, des dysfonctionnements avaient été constatés au niveau de l’étanchéité des surfaces des deux bassins. Ce qui avait contraint la ville à ne pas rouvrir l’équipement tant que les problèmes n’étaient pas identifiés et traités. La réception de chantier a été faite ce jeudi 22 décembre.

Nouveau hall d’accueil, piscine accessible aux personnes à mobilité réduite, sol antiglisse, nouveaux dispositifs de traitement de l’eau et de l’air améliorant les performances énergétiques du bâtiment, vestiaires et sanitaires réaménagés, jeux d’eau extérieurs... Les travaux, lancés en mai, ont permis de moderniser l’équipement. La piscine propose désormais plus d’activités et des créneaux horaires étendus. Aux côtés des classiques cours de natation, les usagers pourront tester : aqua stand up, aquabike et aquagym. L’équipement fermera ses portes à 21h le mardi et une soirée à thème sera également organisée une fois par trimestre.