Rezé L'auxiliaire de vie vide le compte d'un résident de la maison de retraite

0

Un homme de 33 ans comparaîtra en avril prochain devant le tribunal correctionnel de Nantes pour répondre de faits de vol et d'escroquerie.

Cet auxiliaire de vie est soupçonné d'avoir subtilisé la carte bancaire d'un pensionnaire d'une maison de retraite de Rezé et de l'avoir utilisée frauduleusement.

Le vol a eu lieu, en octobre, dans la chambre du retraité. Chambre que le résident prend soin de fermer à chaque fois qu'il la quitte pour aller manger.

Constatant la disparition de sa carte, le nonagénaire a épluché ses relevés de compte avec l'aide de sa fille. Il a alors constaté divers achats, dont un vélo électrique et des paires de baskets, entre les 20 et 29 octobre, et des retraits d'argent pour un préjudice total de 8000 €.

Les soupçons des enquêteurs de la brigade financière de la sûreté départementale se sont rapidement portés sur un des employés de nuit de l'établissement. Ce dernier a été convoqué jeudi matin à l'hôtel de police.

Entendu par les policiers, il a nié les faits en bloc. Mais en perquisitionnant le domicile du suspect, les enquêteurs ont retrouvé la boîte et la notice du vélo électrique ainsi que les deux paires de baskets achetées avec la carte bancaire volée.