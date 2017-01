Rezé Le Chronographe se dévoile enfin demain

0

Le centre d’interprétation archéologique métropolitain du site de Saint Lupien à Rezé ouvre ses portes ces week-end. Pour l’occasion, un programme d’animations gratuites est proposé tout au long du week-end.

Ensuite l’équipement sera accessible gratuitement pendant un mois (jusqu’au dimanche 26 février), afin de permettre à tous les habitants de l’agglomération de pouvoir le découvrir. Pour célébrer l’ouverture du Chronographe, le public est invité à assister à deux soirées festives gratuites, à partir de 18h le vendredi et le samedi soir. A la tombée de la nuit, le site sera mis en scène, en lumière et en musique grâce à différentes interventions artistiques, parmi lesquelles : une conférence décalée sur le thème de la « spectrologie » et une déambulation en fanfare.

Samedi 28 et dimanche 29 janvier de 14h à 18h des animations gratuites seront proposées au public. Samedi à 15h et 16h , de visites guidées du Chronographe seront menées par ses architectes Berranger & Vincent. Dimanche à 15h, 16h et 17h, un Concert « Dialogue sonore entre un violoncelle et un paysage » sera proposé par le violoncelliste Erwan Martinerie. L’artiste proposera trois sets de 15 minutes de ses nouvelles compositions. Tout le week-end des Visites guidées du site archéologique de Saint Lupien et de sa Chapelle, avec les archéologues et médiateurs. Tout le week-end : Atelier « Dans la peau d’un archéologue ». Une expo-photo « Chantiers croisés, Une campagne photographique à Saint Lupien, 2014-2016 » de Sylvain Bonniol.

Informations pratiques :

L’accès gratuit pour tous jusqu’au dimanche 26 février. 3€ à partir du 1er mars (1€50 en tarif réduit). Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 14h à 18h - fermé les lundi, mardi et jours fériés.