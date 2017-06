Législatives Aude Amadou (REM) élue sur la 4e circonscription (56,93 %)

0

Sur la 4e circonscription, qui comprend Rezé, les résultats viennent de tomber. Dans la droite logique de la vague nationale macroniste, c'est Aude Amadou qui remporte le siège de Dominique Raimbourg avec 56,93 % des suffrages exprimés. Elle bat ainsi Vincent Egron, le candidat de la France insoumise, qui remporte 43,07 % des voix.

Aude Amadou (REM) sera députée à plein temps



"Comme Dominique Raimbourg il y a cinq ans, j'ai bénéficié de la vague présidentielle aujourd'hui. Mais je crois avoir travaillé avec un vrai projet sur la circonscription. Je serais députée à plein temps car il faut vraiment prendre le temps de remplir cette mission à temps plein. On se doit de montrer l'exemple et de moraliser la politique. Arrêter mon travail pour me consacrer à temps plein à mon mandat, c'est une transparence, on clarifie les choses". Aude Amadou, la nouvelle députée élue avec 56,93% des voix a devancé Vincent Hégron (43,07%) de la France Insoumise. Mais l'abstention a atteint des records avec 54,80%. "Je crois qu'il y a une certaine lassitude des Français mais aussi une sorte de désinformation par rapport à l'importance des législatives".

Vincent Égron déçu

Battu assez largement par Aude Amadou (REM), Vincent Égron (France Insoumise) se félicite du bon report des voix de la gauche. "Des socialistes, des verts, des communistes ont voté pour nous. il nous manque un peu de voix, c'est pourquoi, c'est une déception. Mais quand on songe que la France Insoumise n'existait pas il y a un an, je regrette seulement que nous n'ayons pas eu assez de temps pour faire campagne. Nous n'avos pas eu assez de temps pour convaincre".

Une abstention record pour Dominique Raimbourg

Éliminé au premier tour, Dominique Raimbourg (PS) a bien entendu voté hier à Nantes. Il a constaté que l'électorat PS avait soit rejoint la République en Marche soit la France Insoumise. "Mais je reste frappé par l'énorme taux d'abstention. Une partie des électeiurs du PS ne s'est pas retrouvée dans cette offre. Il nous reste maintenant à reconstruire une force de progrès".