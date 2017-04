Rezé Leo Seeger en concert à la Barakason samedi

0

La Barakason à Rezé organise une soirée Pop and folk ce soir à 20 h. Le groupe de rock nantais Leo Seeger monte sur scène et propose une ballade initiatique et totalement inédite entre rock, pop et folk. Après Familiar Places, sorti en 2016, le groupe travaille actuellement sur son 5ème album. Leo Seeger partagera la scène avec The Shougashack originaire du Mans. Nadia Simon, Lola Baï et Clelia Vega allient blues et folk (deRobert Johnson à Elizabeth Cotten) en y ajoutant des compositions aux identités fortes.

Locations Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U Intermarché. Tarif unique : 12€