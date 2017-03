Rezé Les cambrioleurs se rebellent et blessent deux policiers

0

Ils se disent âgés de 16 et 17 ans et sont en garde à vue depuis vendredi soir pour une tentative de vol par effraction et des violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique.

Vers 23 h 15, ces deux hommes accompagnés d'un complice ont pénétré par effraction dans un appartement à Rezé. Pas de chance : ils sont tombés nez à nez avec le locataire qui les a mis en fuite et a alerté la police. Pas de chance encore : un équipage de la brigade anticriminalité se trouvait justement à proximité.

Les trois policiers ont donc rapidement coincé les suspects. Mais les interpellations ne se sont pas déroulées en douceur. Selon un proche de l'enquête, les trois hommes se sont rebellés. L'un d'eux a réussi à faire chuter un fonctionnaire avant de lui donner des coups de pied. Un deuxième policier s'est approché pour aider son collègue. Le jeune homme qu'il maîtrisait en a alors profité pour s'enfuir. Il est recherché.

Les deux autres suspects ont été conduits à l'hôtel de police où ils sont encore ce samedi matin. Deux policiers ont été blessés au niveau des mains et des poignets. Ils se sont vus notifier 12 et 42 jours d'incapacité totale de travail.