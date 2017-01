Rezé Les pépites du Chronographe ou l'archéologie expliquée en images

0

Le Chronographe a ouvert ses portes pour la première fois cette après-midi à Rezé.

Le retard pris par le centre d'interprétation archéologique métropolitain (qui devait ouvrir au printemps puis en septembre) est largement excusé.

Le Chronographe propose un vrai voyage dans les rues de Ratiatum à travers des objets à voir mais aussi à toucher, des dessins, des reconstitutions en trois dimensions,ou encore un odorama ! Implanté à l'emplacement du plus grand entrepôt de Ratiatum, le Chronographe a mis en scène et en contexte 140 objets dont 80 % ont été retrouvés sur le site de Saint-Lupien. Le centre a aussi fait appel à des objets découverts sur des chantiers de fouilles à Nantes ou à Mauves-sur-Loire : " Le parcours propose un outil de lecture de la ville de Ratiatum et de découverte de la vie quotidienne en Gaule romaine" explique Cécile de Collasson, directrice de l'équipement. "Nous avons cherché la meilleure façon de faire parler les découvertes. Il y a parfois des indices infimes comme des coquilles d'huîtres qu'on doit faire parler. L'interractivité permet au visiteur de se poser les mêmes questions qu'un archéologue."

Le Chronographe est ouvert tout le week-end de 14 h à 18 h, gratuitement. De nombreuses animations sont prévues.