Rezé Les personnels incommodés : la piscine fermée jusqu'à demain

Rien de grave. Mais les personnels de la piscine Piscine Victor Jara, avenue Léon Blum, à Rezé, ont appelé les pompiers ce jeudi matin.

" Suite à l’émanation d’odeurs incommodantes ressenties par le personnel municipal de la piscine, l’équipement a dû être fermé au public dès 9h par mesure de précaution "explique la Ville de Rezé dans un communiqué. "Elle restera fermée jusqu’à la garantie de la non mise en danger des usagers et des personnels. Par mesure de précaution, les pompiers ont confiné l’équipement et ont pris en charge les agents municipaux pour effectuer des examens de santé. Neuf personnes souffraient alors de "picotements au niveau de la gorge noatmment", selon les secours, qui n'ont pas eu à les transporter à l'hôpital. En parallèle, une équipe de pompiers est en train d’analyser les émanations pour mesurer leur éventuelle toxicité.

La veille, mercredi, de l'acide sulfurique avait été versé dans la piscine pour la nettoyer et maintenir le bon PH de l'eau. Un incident aurait pu survenir à ce moment-là, selon les premiers éléments recueillis sur place.

En attendant, la piscine a été fermée. Elle pourrait rouvrir demain vendredi.





Lire Presse Océan vendredi 7 avril 2017