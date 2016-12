Rezé Quatre hommes dans une voiture volée

0

Les policiers ont intercepté une Citroën C4 qui circulait, feux éteints, et à vive allure, place du Pays-de-Retz à Rezé, lundi à 19 h 30. Quatre hommes étaient à bord. Le plus âgé, 23 ans, était au volant. Problème : il n'est pas titulaire du permis de conduire et il n'est pas propriétaire de la voiture. Cette dernière est inscrite au fichier des véhicules volés pour avoir fait l'objet d'un home-jacking dans la nuit de vendredi à samedi, boulevard des Professeurs-Sourdille à Nantes. Le conducteur et ses passagers, âgés de 19 et 20 ans, ont été placés en garde à vue pour recel de vol. L'enquête a été confiée à la brigade des violences urbaines.