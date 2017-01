Rezé Un épicier frappé avec un bâton

0

Dimanche, vers 22 h 15, un épicier de la place Pierre-Sémard, à Rezé, se fait dérober des cannettes par quatre jeunes. Il les poursuit et en rattrape un avant de recevoir un coup de bâton à la tête. Il a été conduit par les pompiers aux urgences et s'est vu notifier dix jours d'incapacité totale de travail. Deux jeunes de 18 ans ont été interpellés à l'arrêt de tramway 8-Mai. Les deux autres ont pris la fuite. L'un des suspects avait un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter son domicile entre 20 heures et 7 heures. L'enquête se poursuit.