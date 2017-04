Rezé Un jeune pompier volontaire a été roué de coups dans la caserne

0

Des intrus avaient réussi à entrer. Le jeune pompier les a surpris. Ils a été violemment agressé sur le parking.

Son agression a suscité un réel un émoi dans les rangs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un jeune pompier volontaire, âgé de 23 ans, a été agressé dans l’enceinte de la caserne de Rezé.

Cet ancien pompier de Paris, par ailleurs chef d’entreprise, travaille habituellement à Bouaye. Il était ce soir-là en « renfort de garde ». Il était bientôt deux heures. Ses collègues et lui venaient de rentrer d’une intervention. Eux étaient allés se reposer un moment, avant le prochain appel urgent.

Lui était resté seul. Il avait décidé « de regarder un peu la télé ».



« Et puis, j’ai entendu du bruit dans la cuisine et je suis allé voir », raconte-t-il. Mais sur place, personne. Le détecteur de présence a pourtant déclenché l’éclairage, à l’extérieur. Il décide d’aller sur le parking. Trois intrus sont là. L’un d’eux est ganté. « Ferme ta gueule », lance-t-il au pompier volontaire. Les coups pleuvent juste après. « L’un d’eux me tenait pendant que l’autre me frappait ». Ses poings cognent un peu partout : sur le visage, dans l’abdomen, à l’épaule…

