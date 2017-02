Rezé Un nouvel élan pour "Miss récup et recycle"

0

À Rezé, la boutique-atelier « Miss récup et recycle » change de lieu. Et a besoin de soutiens financiers.

La récup, la mode, le lien entre les gens. Alexandra Durand et Brigitte Mien lancent un beau projet dans ce sens. Toutes les deux ont trouvé un lieu rue Alsace-Lorraine, près du tramway, dans un local servant auparavant de mosquée. La boutique-atelier doit ouvrir fin février-début mars. « Nous récupérons les vêtements non utilisés qu’on nous apporte. Ils servent pour notre friperie homme et femme, pour la couture ou pour des associations caritatives. On ne jette rien », relatent-elles, très motivées.

Une campagne de financement participatif est en cours jusqu’au 19 février sur fr.ulule.com/miss-recup-et-recycle

Plus d'informations dans le journal Presse Océan du mardi 7 février