Riaillé Cloze : un jeu de construction en bois entièrement artisanal

A mi-chemin entre le Lego® et le Kapla, le jeu de construction Cloze est la géniale invention développée à Riaillé (entre Ancenis et Châteaubriant) par Philippe Le Coz, charpentier de métier, et sa femme Sabrina.

Treize mois de recherches sur le dimensionnement et la solidité des pièces (« Du contreplaqué bouleau finlandais haut de gamme ») auront été nécessaires avant que le couple commercialise en septembre 2015 ces planchettes en bois de sept formes différentes qui s’assemblent « selon la technique du mi-bois », autorisant une infinité de formes différentes, au gré de la créativité des enfants.

« On peut y jouer dès l’âge de 3 ans, en version 2D, comme un puzzle. Et un peu plus tard s’essayer aux structures plus complexes en 3D », précise Sabrina, devenue cogérante de la SARL Le Coz à laquelle est rattaché ce jeu de construction… entièrement artisanale : « Nous faisons tout nous-mêmes, à la main ! ». De la fabrication des pièces (« sans commande numérique, juste avec une scie circulaire ») à la distribution (« dans une petite dizaine de dépôts de vente », dont Leclerc Atlantis et Joué Club Ancenis), en passant par le boîtage (« avec l’aide de la famille et des amis »).

« On a multiplié par deux nos ventes d’un Noël à l’autre. De 300 boîtes en 2015 (de 100 ou 200 pièces, 30 ou 50 €, NDLR), on est passé à 700 cette année »… et ce n’est pas fini : « Il nous en reste quelques-uns. On peut encore les commander sur notre site internet, elles sont livrées en 48 heures chrono ».

