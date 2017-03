Rink-hockey Coupe de France : les Nantais ont rendez-vous avec Mérignac

0

Le Nantes ARH (N1) s'apprête à vivre une grande soirée ce samedi 4 mars. Le club du président François Terrien et de l'entraîneur Gaëtan Guillomet reçoit en effet Mérignac à 20 h 30, salle du Croissant, en quart de finale de la Coupe de France de rink-hockey. En cas de succès face aux Girondins, le NARH s'ouvrirait les portes du Final four, ce qui constituerait assurément LE grand rendez-vous de sa saison avec, à la clé, une possible qualification en Coupe d'Europe.

Histoire, peut-être, de se donner des forces avant de défier Mérignac, les Nantais ont posé ce samedi matin devant l'Eléphant.