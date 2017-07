Roller-skating Jeux Mondiaux : le Boscéen Ewen Fernandez en lice

0

Les jeux Mondiaux, l'équivalent des JO pour les sports non olympiques, organisés tous les quatre ans, ont débuté vendredi à Wroclaw (Pologne). Le roller est représenté par trois disciplines : le hockey en ligne, l'artistique et la course. Au sein de la sélection française pour le patinage de vitesse, figurent le Boscéen Ewen Fernandez (Patineurs d'Herbauges), Gwendal Le Pivert (Valence Roller Sports) et Elton de Souza (Provence Méditerranée).

Les trois hommes ont obtenu leur billet grâce à leurs excellents résultats lors des Championnats du monde 2016.

Ewen Fernandez sera en lice ce samedi 22 et le dimanche 23 juillet pour les courses de fond sur piste et lundi 24 et mardi 25 pour les courses de fond sur route.