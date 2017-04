Cinéma Le film "Le Grand Chemin" fête ses trente ans

0

Le film a été tourné à Rouans durant l'été 1986. Il sort un an plus tard et rencontre un grand succès. Les deux acteurs principaux, Anémone et Richard Bohringer remportent l'année suivante le César de la meilleure actriceet du meilleur acteur.

Richard Bohringer, César 1988 du Meilleur Acteur dans LE GRAND CHEMIN from Académie des César on Vimeo.

Le Grand Chemin, c'est l'histoire de son réalisateur, Jean-Loup Hubert. Il y raconte ses vacances dans les années 1950 chez Marcelle et Pelo, sa complicité avec sa copine Martine.

La « vraie » Martine habite d'ailleurs toujours à Rouans. De sa fenêtre elle voit le toit de l'église, le cimetière.

Dossier complet à lire dans l'édition de Presse Océan du vendredi 14 avril 2017.