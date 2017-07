Routes Départs pour les congés d’été : soyez prudents au volant

Nicole Klein, préfète de la Loire-Atlantique appelle à la prudence et à la vigilance de tous pour qu’aucune vie ne soit brisée par un accident, qui laisse des séquelles graves, ou par le drame que constitue le décès d’un proche. Afin de vous protéger, les contrôles visant à réprimer les conduites en infraction seront renforcés par les forces de l’ordre durant la période estivale.

Conseils de prudence

– Respectez les règles du code de la route et les limitations de vitesse, premières causes de mortalité sur nos routes, pour votre propre sécurité et celle des autres : Adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques et à la densité de circulation, et respectez les distances de sécurité.

– N’hésitez pas à passer le volant : La consommation d’alcool, de médicaments et la fatigue altèrent les facultés de chacun et sont régulièrement impliquées dans la survenue d’accidents.

L’alcool est présent dans 29 % des accidents mortels. Depuis le 1er juillet 2015, le taux limite d’alcool est xé à 0,2 g/l pour tous les conducteurs novices. Cette limite peut être dépassée dès le 1er verre d'alcool. Par conséquent, pas de consommation d'alcool avant de prendre le volant.