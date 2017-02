Sainte-Luce-sur-Loire Royal kids : un nouveau parc de jeux pour enfants

0

Très présent en région parisienne, Royal Kids ouvre un espace de jeux de 900 m2 à Sainte-Luce-sur-Loire.

La région nantaise compte peu d'espaces de jeux d'intérieur, à part Galipy d'Orvault et de Saint-Sébastien-sur-Loire. Un nouveau « royaume des enfants » ouvre ses portes aux 0-12 ans à partir du mercredi 8 février. « On a déjà deux réservations pour des anniversaires et beaucoup de gens veulent connaître la date d'ouverture », relatent Stéphanie Girard et Franck Mahot, les gérants franchisés de Royal Kids, devant la « tour infernale », l'une des attractions du parc.

