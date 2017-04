0

Le 3 mai au stade du Landreau, le public verra rouge, vert et blanc ! Ce sont les couleurs du Stade Nantais (Fédérale 1), dont les joueurs et le manager Pierric Moison sont attendus mercredi, à partir de 14 h, dans la cité du Vignoble nantais à l’initiative du Département. Au programme : ateliers avec les jeunes, tournoi entre les licenciés de Clisson et du Landreau et séance de dédicaces.