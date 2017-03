Rugby Le Stade Nantais officiellement maintenu en Fédérale 1

0

Dixième (sur dix) de la poule 2 de Fédérale 1, le Stade Nantais vit une première saison à ce niveau difficile. Mais une première saison à l'isue de laquelle le club nantais sera maintenu quoi qu'il arrive. Le projet de réforme du rugby fédéral, déjà évoqué dans l'édition papier de Presse Océan du mercredi 15 mars et que le président de la FFR Bernard Laporte vient d'officialiser, ne prévoit en effet aucune relégation sportive à la fin de la saison en F1, F2 et F3.

Voici le communiqué envoyé aux rédactions par le Stade Nantais.

"A deux journées du terme du championnat de France de Fédérale 1 version 2016-2017 et après sa victoire sur Saint Jean De Luz, le Stade Nantais Rugby est officiellement assuré d’évoluer à nouveau en Fédérale 1 la saison prochaine pour la première fois de son histoire.

En effet, le comité directeur de la Fédération Française de Rugby a entériné, vendredi 17 mars dernier, les projets de réforme du rugby fédéral résultants essentiellement d’une consultation réalisée auprès de l’ensemble des clubs par les équipes de Bernard Laporte.

En synthèse, la Fédérale 1 sera organisée en 4 poules de 12 clubs lors de la saison 17-18 (contre 4 poules de 10 en 16-17) afin de répondre à la demande des clubs de jouer plus de matches dans la saison, permettant ainsi d’avoir un calendrier plus homogène.

Ce passage en poule de 12 clubs a pour conséquence directe de supprimer l’ensemble des descentes, hors descentes administratives, à l’issue de cette saison, notre club présentant une situation financière satisfaisante nous ne serons pas touchés par ce type de sanction. La phase de play-down initialement prévue sera de fait supprimée.

Libéré de la pression d’une éventuelle rétrogradation dans une saison de transition délicate sportivement, le Stade Nantais aura bien entendu à coeur de finir au mieux son championnat afin de montrer à tous qu’il mérite incontestablement sa place au plus haut niveau amateur."