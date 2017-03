Rugby Pas un mais deux nouveaux présidents au Stade Nantais

0

Le club de rugby du Stade Nantais change de président. Après cinq années au poste, Olivier Massicot laisse en effet la place à Jean-Marc Allègre et Hervé Maura, qui assureront désormais la co-présidence du club au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'association lors de laquelle ils présenteront un nouveau projet pour le Stade Nantais.

Les deux hommes sont partenaires et membres du comité directeur du Stade Nantais depuis plusieurs saisons.

"Pendant cinq ans j'ai eu un investissement total et entier, déclare Olivier Massicot. Je suis conscient de ne pas avoir tout bien fait, d'avoir parfois été maladroit ou trop direct, mais j'ai toujours agi en concertation avec le bureau directeur et dans l'intérêt général du club et du rugby."