Saint-Aignan-de-Grand-Lieu Un festival dédié aux femmes ce week-end

La 3e édition du festival ImagYna a pour thème « Femme à tout âge, des origines à notre originalité », samedi 10 et dimanche 11 à Saint-Aignan.

Le Festival ImagYna est organisé par 3 femmes nantaises sous l’égide de l’association WanAwake (qui signifie femme en swahili) : Céline Sorin, Sabah El Hihi et Gwennig Duigou. « Malgré trois parcours de vie bien différents, nous avons réalisé en nous rencontrant, que nous avions des pratiques communes autour de l’énergie féminine. Depuis, c’est une aventure pleine de vie entourée d’une trentaine de femmes bénévoles qui ont été sensibles au projet », raconte Céline Sorin.

Pendant 1 ou 2 jours (selon leur choix), les participantes pourront participer à différents ateliers d’1h15 à 3h portant sur des pratiques comme le yoga, la méditation, le dessin, la danse créative, la communication bienveillante et sur des thématiques comme l’arbre gynécologique, devenir femme quand on est une jeune fille, vivre sa maternité en conscience avec ou sans enfants, libérer sa parole autour de la ménopause et bien d’autres sujets...

Plus d'informations et tarifs sur le site d'ImagYna