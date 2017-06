Saint-Aignan Des pro-aéroport brûlent symboliquement leurs cartes d'électeurs

0

A Saint-Aignan de Grand Lieu, environ 150 partisans du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ont rappelé lundi soir que "le 26 juin 2016, la population de Loire-Atlantique approuvait à plus de 55 % le projet de transfert de l’aéroport. Un an plus tard, rien n’a vraiment bougé." A l'invitation du Coceta (Collectif citoyen engagé pour le transfert de l’aéroport), ils ont brûlé symboliquement leur carte électorale ou des photocopies, dénonçant "un vote qui n’a servi à rien".

L'article à lire ce mardi dans le journal Presse Océan