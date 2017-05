Saint-Brevin Les agents de l'EPMS débrayent : gros bouchon au pied du pont

0

Pendant une heure (de 14 h à 15 h) ce mardi 30 mai, environ 200 salariés de l'établissement public médico social (EPMS) Le Littoral de Mindin ont organisé un barrage filtrant au pied du pont de Saint-Nazaire, côté Saint-Brevin. Les voitures se rendant à Saint-Nazaire sont passées au compte-gouttes, provoquant un grand embouteillage.

Les salariés de l'EPMS protestent contre le plan de retour à l'équilibre jugé "brutal" et mis en place par la direction et ses financeurs (Département et agence régionale de santé). L'objectif étant de retrouver l'équilibre à la fin de l'exercice 2018.

À lire dans l'édition de Presse Océan du mercredi 31 mai 2017.