Saint-Colomban Déjà un premier "disque de platine" pour Marie et William Fort

0

À Saint-Colomban, Marie et Wilfried Fort créent des jeux de société. Splash dépasse déjà les 100 000 exemplaires.

Ont-ils toujours été joueurs ? À les entendre, pas vraiment, pas autant. Maintenant, nous voici prévenus : « Le jeu, on baigne dedans, s’amuse Marie Fort. C’est notre vie de tous les jours. Même en soirée, chez des amis, on en a toujours un dans le sac mais bon, on n’impose pas. Comme ça, on n’est pas relou. »

Elle, 31 ans, assistante commerciale, fait équipe avec Wilfried, 34 ans, menuisier de formation. Le soir, c’est séances de brainstorming pour créer des jeux de société, aussi bien pour adultes que pour enfants. « On a toujours été créatifs, explique Marie. Wil, forcément, a toujours aimé travailler le bois. Il fait aussi plein de choses avec du matériel de récup’. Moi, j’assure la partie illustration. »

Première maquette « bricolée » en 2010 : il s’agissait de jeux en bois, « c’était pour s’amuser ». Premier jeu commercialisé à la fin 2014, après signature d’un contrat d’édition avec une société spécialisée dans ce créneau ludique. « On a conçu un jeu de cartes baptisé « Zovnis ». Il s’en est vendu plus de 3 000. » Le couple a trouvé ses marques, rencontré des bons génies à la faveur de festivals dédiés à cette activité. Quatre autres créations sont sorties de leur cerveau. Notamment, « Splash », jeu d’équilibre avec des pièces en bois écoulé à plus de 100 000 exemplaires par un éditeur russe. « C’est notre plus gros succès, l’équivalent d’un disque de platine, sourit Wilfried. Des versions sont sorties dans une vingtaine de pays, notamment au Japon où il a même été retiré. Dans certains pays, il s’appelle « Splouch », le son « Splash » n’est apparemment pas perçu de la même façon. Aux États-Unis, il est distribué sous le nom de « Star Jack ». On voit sur Facebook des photos de petites Chinoises s’amusant avec notre jeu. Le voir voyager loin, c’est la plus grande récompense. »

Bientôt "Smoothie" sur nos tables

L’entreprise qui employait Wilfried a fermé en juillet. « C’est l’occasion de se lancer à fond. Le soir, on teste nos prototypes. On regarde si les règles peuvent être améliorées, ça perturbe parfois nos enfants qui jouent avec nous ! »

Le virus est contagieux. Lilian, leur fils de 9 ans, leur a soufflé l’idée de leur prochaine création. « Cela devrait s’appeler Smoothie. On est en train d’y mettre la touche finale, Lilian va toucher ses premiers droits d’auteur. Et son petit frère a envie de faire pareil. »

Au moins trois nouveaux jeux « made in Saint-Colomban » devraient garnir nos magasins en 2017. D’autres projets maturent : « Notre objectif est de présenter 4 ou 5 nouveaux prototypes lors du grand festival de jeux de Cannes, en février. »

Reportage complet dans Presse Océan ce vendredi 30 décembre.