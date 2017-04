Saint-Gildas Le camion s'encastre sous un pont : circulation des TER perturbée

0

Ce jeudi, vers 17 h 45, un poids lourd s'est encastré sous un pont SNCF, à Saint-Gildas-des-Bois, dans le nord de la Loire-Atlantique.

Le véhicule a été dégagé mais l'accident provoque des perturbations sur le réseau des TER, sur la ligne Nantes-Redon. Un train a dû s'arrêter à Dréfféac tandis que des navettes en car ont été déployées entre Savenay et Redon.

Un expert est en train d'examiner la structure du pont et des voies afin de savoir si cette dernière a été endommagée ou non, et si la circulation des trains peut reprendre normalement. Dans un premier temps, les TER devront circuler au pas sur l'ouvrage. Des retards sont donc à prévoir.