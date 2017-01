Saint-Herblain Après la mort du petit garçon, un soutien à l'école lundi

0

"Dis maman, pourquoi la chaise de David est vide à l’école ? Il est au ciel ?

Quand ce petit garçon a vu « les images à la télé » samedi, il a de suite compris que l'enfant dont il était question était David, son « grand copain », à l'école. Samedi, avec sa mère, il est venu déposer une peluche et une affiche du PSG devant les grilles de l'école. Depuis, d'autres parents sont venus déposer des roses blanches.

A Saint-Herblain, tout le quartier de la Crémetterie sait désormais comment David a trouvé la mort. Les parents d'élèves le savaient décédé depuis jeudi. Mais à la demande des enquêteurs, peu d’informations leur avaient été communiquées.

La révélation des faits est tombée, dans toute sa violence, vendredi soir, après les mises en examen des suspects pour « meurtre » et « actes de torture et de barbarie habituels ». Le jour du drame, l’enfant avait été puni, déshabillé, sommé d’effectuer une heure de flexion, avant d’être frappé, entravé et plongé dans un bain d’eau froide. Ces images, terribles, ont glacé le sang de nombreux parents d’élèves. Et des enseignants, également.



Le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé (PS), le sait : « c’est un très gros choc pour eux ». Pour les accompagner, au mieux, des mesures ont été prises. Ce lundi, l’inspecteur d’académie et la mairie ont décidé de mobiliser des psychologues". Ils seront à la disposition des personnels, pour leur apporter des mots de réconfort et pour les aider à trouver les mots face aux enfants ».

