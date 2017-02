Saint-Herblain Burger King recrute pour un deuxième restaurant

0

L'enseigne de restauration rapide Burger King va prochainement ouvrir un nouveau restaurant à Saint-Herblain. 65 postes d'équipiers polyvalents de restauration sont à pourvoir.

Sous l'égide de Pôle Emploi, les personnes seront recrutées via la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) donnant ainsi la possibilité à chaque candidat de participer à une session. À compter du 3 mars, les candidats pourront participer à des réunions d'informations collectives et assister à une présentation de l'activité et de l'environnement des postes. Les candidats retenus pourront suivre une formation au poste pendant 2 semaines.

Burger King propose des contrats à durée indéterminée. Les postes proposés sont tous à temps partiel (24h/hebdo) avec travail en horaires flexibles avec coupures et travail le week-end. Les candidats intéressés par ces offres d'emploi doivent contacter la plateforme de vocation de Nantes au 02 51 83 69 70. Les candidats recevront en retour une invitation par mail avec la date de la réunion d'information avec l'employeur.