Saint-Herblain Climat délétère place de la Paix : de nouvelles interpellations

Fin juin, un jeune Herblinois avait été jugé en comparution immédiate pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre d’une commerçante de la place de la Paix, à Saint-Herblain. Le week-end dernier encore, plusieurs vitrines ont été prises pour cible.



Mardi, trois jeunes gens - deux mineurs et un majeur - ont été interpellés rue Théophile Guillou, à deux pas de la place. Près de 100 grammes de cannabis ont été retrouvés à proximité. Ils ont été placés en garde à vue. Les deux premiers ont été remis en liberté. « Mais l’enquête se poursuit », assure la police. Le visage du majeur, lui, était bien connu des enquêteurs.



Et pour cause : il s’agit du jeune homme jugé en juin pour « menaces de mort ». Il avait alors été condamné à quatre mois de prison, dont trois mois avec sursis mise à l’épreuve. Il est donc récemment sorti de prison. Son contrôle judiciaire lui interdisait cependant formellement de paraître sur la place. Or, les policiers disent l’y avoir vu « à cinq reprises au moins sur une période de quatre jours ».



Le juge de l’application des peines a donc décidé de révoquer la période de sursis qui lui avait été accordée. Le jeune homme a de nouveau été incarcéré ce mercredi.

