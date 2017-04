Saint-Herblain Coup de feu au Sillon : le tireur hospitalisé en psychiatrie

0

L'homme de 27 ans soupçonné d'avoir fait feu, vers 9 h 15 ce mercredi, devant une des entrées de la galerie commerciale du Sillon de Bretagne, à Saint-Herblain, a été vu par un médecin cet après-midi, qui a prescrit son hospitalisation en psychiatrie, a indiqué Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes.

L'homme avait tiré un coup de feu en l'air avec un fusil de chasse avant d'être rapidement interpellé par la police. Personne n'a été blessé.

Déjà connu pour des antécédents psychiatriques, l'homme a dans un premier temps importuné l'employée d'un salon de coiffure. Invité à se calmer et à quitter les lieux par un agent de sécurité du centre commercial, l'homme s'est énervé. "Il s'est montré agressif et menaçant et a crié à plusieurs reprises "Allah akbar", raconte le procureur. Il est revenu 15 minutes plus tard avec un fusil de chasse qui, selon ses déclarations, était enterré dans un terrain derrière chez lui".

Des investigations sont en cours sur sa personnalité et sur une éventuelle radicalisation islamiste.