Saint-Herblain Le Jazz dans toutes ses déclinaisons au festival Soleils Bleus

Le festival Soleils Bleus se déroule jusqu'à dimanche dans le parc de la Bégraisière, à Saint-Herblain.

Depuis 2011, le festival Soleils bleus aime accueillir les artistes qui travaillent, déclinent, mélangent voire diluent complètement le jazz. Se mêlent alors des musiques électroniques, du rock, du hip-hop, de la chanson, de la pop... pour exposer au public des œuvres musicales reflétant un jazz contemporain, inventif, curieux et accessible.

Le festival Soleils Bleus est un rendez-vous convivial, gratuit et incontournable de ce début d'été. Installé dans l'herbe, dans des transats, attablé à une terrasse, le public peut, en famille ou entre amis, se relaxer et s'enivrer de découvertes musicales au plus près de la scène ou d'une oreille plus distante mais bienveillante.

A l'affiche ce vendredi soir : Djüdjü, Harleighblu, le groupe marseillais One Foot et DJ Popofski.

A voir samedi soir : Foenix Big band, Inititaive H et Médéric Collignon, The Headbangers et de DJ Michel de Trentemoult

L'un des objectifs de la programmation est d'obtenir un « juste » équilibre entre artistes reconnus et véritables découvertes de la scène nationale et internationale. Soleils Bleus soutient également les groupes émergents de la Région avec une programmation spécifique, les G.R.A.C. (Enfin, les musiciens amateurs sont aussi accueillis sur le festival, avec le projet expérimental « l'Aventure artistique » et le projet du Big Band de la Maison des Arts encadré par des musiciens professionnels.

