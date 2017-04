Saint-Herblain Matthieu Annereau lâché par son équipe municipale

0

Conséquence de son ralliement à « En marche ! » (PO d’hier), l’élu herblinois Matthieu Annereau, candidat aux législatives sur la 3e circonscription, n’aura pas le soutien du groupe d’opposition qu’il avait mené aux municipales en 2014. Ces élus soutiendront Rozenn Hamel, qui a eu l’investiture LR aux législatives. « Il fait une faute politique grave, estiment Ferréol de Valicourt, Hugues de la Roulière, Amélie Dupont, Jeannick Cavalin et Tanguy Grasset. Supporter de Nicolas Sarkozy en 2012 puis de Bruno Le Maire lors de la primaire, cela pourrait paraître stupéfiant. Mais il n'en est rien car la dérive était annoncée. Depuis plus d'un an, les ambitions personnelles et les hésitations de Matthieu Annereau ont rendu le climat pesant et entamé la cohésion du groupe. Nous estimons même qu’il fait une faute politique grave en soutenant Emmanuel Macron (En marche !), l'homme du système qui n'est pas là par hasard. C'est l’héritier légitime d'un quinquennat désastreux qui n'aura pas notre voix au second tour. » « Pour ma part, je vais très certainement voter blanc », explique Jeannick Cavalin. « Nous ne donnons aucune consigne de vote », souligne Ferréol de Valicourt.

« Matthieu Annereau ne se rend même pas compte du sentiment de dégoût que provoque cette volte-face, sans honneur ni respect pour la base qui espérait, poursuivent les élus herblinois. En nous désolidarisant totalement de Matthieu Annereau, nous voulons montrer à ceux et celles qui nous ont toujours soutenus, que nous restons fidèles à nos convictions depuis le début. »