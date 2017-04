Saint-Herblain [PHOTOS] Après l'incendie volontaire, les Kurdes dans la rue

0

Ils étaient plus d'une centaine. Dans les rangs, serrés, on pouvait croiser des enfants, des personnes âgées, des hommes et des femmes. Tous portaient haut les couleurs de leur communauté.

Ce dimanche, à 14 h, les Kurdes ont décidé de marcher pour dire qu'ils étaient "toujours débout".

Dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie volontaire a ravagé leur centre culturel, rue de la Rabotière, à Saint-Herblain.

"On a voulu toucher à notre dignité. Mais ce n'est pas cela qui va nous affaiblir. Bien au contraire. Cet acte est lâche et déshonorant. Pas pour nous, mais pour ceux qui l'ont fait. Au cours de notre histoire, nous avons toujours appris à nous relever. Et cette fois encore, nous le ferons", avait réagi Gulasor, la coprésidente du centre culturel. "

Une enquête été ouverte et les policiers ont procédé ce dimanche matin aux premières constatations sur les lieux du sinistre.

