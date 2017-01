Saint-Herblain Reportage : les gendarmes traquent les cambrioleurs mineurs

0

Les gendarmes de la compagnie de Nantes ont interpellé trois mineurs soupçonnés d'une série de cambriolages dans l'agglomération nantaise depuis le début du mois de janvier.

L'opération, coordonnée par la brigade territoriale de Couëron et le groupe d'enquête et de lutte anticambriolage (Gelac), s'est déroulée lundi à l'aube, avec l'appui des pelotons de surveillance et d'intervention de Nantes et de Rezé. Soit une quarantaine de militaires opérant simultanément dans deux appartements à Saint-Herblain mais aussi en Normandie.

Presse Océan a pu suivre l'opération.

