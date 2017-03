Saint-Herblain Tesla implante une succursale pour ses voitures électriques

0

Le constructeur de voitures électriques haut de gamme ouvre un point de vente à Saint-Herblain près de Nantes courant mai.

Après Paris, Lyon, Bordeaux et Cagnes-sur-Mer, Tesla a choisi Nantes pour ouvrir son 5e point de vente. La succursale doit ouvrir courant mai avenue des Lions, à Saint-Herblain, non loin des concessions BMW et Citroën.

Depuis septembre 2015, le constructeur américain de voitures électriques haut de gamme était représenté dans l’Ouest par un responsable commercial itinérant. Mais pour prendre livraison de leur véhicule et le faire entretenir, les acheteurs devaient se rendre à Paris ou à Bordeaux.

L’objectif du constructeur est de se mettre « en ordre de bataille » en vue de l’arrivée sur le marché de sa Model 3, une version plus compacte et plus abordable que ses Model S et X, facturés de 70 000 à 98 000 euros en entrée de gamme.

La Model 3, qui doit débarquer en Europe en 2018, sera proposée autour de 33 000 euros. « On a déjà 313 000 pré-commandes », indique Charles Delaville.

